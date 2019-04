Esporte Jorginho e Pedro Bambu voltam a conquistar o Goianão Dos 33 atletas inscritos pelo Atlético no Estadual, apenas dois já foram campeões do Goiano pelo Dragão, ambos em 2014

Dos 33 jogadores que fizeram parte do elenco do Atlético no Campeonato Goiano, apenas o meia Jorginho e o volante Pedro Bambu já levantaram o caneco, que voltou a ser do Dragão nesta temporada, depois de cinco anos. Pedro Bambu já conquistou o título estadual em quatro oportunidades sendo duas pelo Goiás. Ao lado de Jorginho, foi campeão em 2014. A dupla também foi ca...