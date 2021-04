Esporte Jorginho demonstra confiança no Atlético-GO para estrear com vitória sobre Newell's Técnico fala da importância da marcação em linha alta e da intensidade do time diante do rival argentino

O Atlético-GO estreia na Copa Sul-Americana 2021 na noite desta terça-feira (20), às 19h15, diante do Newell's Old Boys (Argentina), no Estádio Antônio Accioly. O Dragão terá pela frente um adversário que tem uma mistura de jogadores experientes, como os atacantes Máxi Rodríguez (ex-seleção argentina) e Ignacio Scocco (ex-River Plate) com outros mais jovens. O treina...