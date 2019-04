Esporte Jorginho confirma interesse por flamenguista e vê atacante do XV perto da Ponte A Ponte Preta, eliminada na primeira fase do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, já acertou com três jogadores para tentar buscar o acesso na Série B

A Ponte Preta se aproximou de dois reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Jorginho confirmou o interesse do clube de Campinas (SP) pelo atacante Lucas Silva, do Flamengo, e deu a entender que Italo, do XV de Piracicaba, já está apalavrado. "Conhecemos bem o Lucas do Flamengo. A gente vem falando algumas coisas sobre esse atleta de v...