Esporte Jorginho celebra o Atlético ao marcar gol da vitória sobre o Santos: 'É uma honra jogar pelo clube' Atlético bate o Santos, por 1 a 0, com recorde de público no Antônio Accioly

A festa de 82 anos de fundação do Atlético foi preparada. Estava à espera de uma vitória para ficar completa no Estádio Antônio Accioly, que ficou completamente lotado. Pois os convidados não poderiam sair sem o melhor do aniversário - o presente, que foi dado por Jorginho, jogador com mais tempo de clube. O camisa 10 fez o gol do triunfo do Dragão, sobre o Santos, pela ...