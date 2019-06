Esporte Jorge Sampaoli testa garotos em jogo-treino do Santos contra o São Bento Ivonei, Nicolas Bernardo e Marcos Leonardo, atletas das categorias de base do Peixe, foram utilizados na vitória de 3 a 1 do Santos, no jogo-treino

Em jogo-treino fechado para a imprensa, realizado no final da manhã deste domingo (30) no estádio da Vila Belmiro, em Santos, o Santos bateu o São Bento, de Sorocaba (SP), por 3 a 1 - com gols de Marinho, em cobrança de pênalti, do garoto da base Marcos Leonardo e outro contra. Sem contar ainda com os atacantes Soteldo (Venezuela), Delis González (Paraguai) e Cueva (Pe...