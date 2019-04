Esporte Jorge não crê em pressão no Santos após eliminação para decisão na Copa do Brasil Contra o Atlético Goianiense, o time da Baixada Santista terá de vencer, já que foi derrotado por 1 a 0 na semana passada, em Goiânia

Apenas três dias depois de uma dura eliminação nas semifinais do Campeonato Paulista, em uma derrota na disputa por pênaltis para o Corinthians, o Santos entra em campo para mais uma "decisão". Nesta quinta-feira (11), encara o Atlético Goianiense, na reabertura do estádio da Vila Belmiro, em Santos, na luta por uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil. O lateral-esquerdo J...