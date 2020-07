Esporte Jorge Jesus valoriza vitória do Flamengo e reclama de expulsão de Gabriel Na partida de volta, quarta-feira (15), os rubro-negros precisam apenas de um empate para conquistar o título do Carioca

O Flamengo sofreu no estádio do Maracanã, mas conseguiu vencer o Fluminense por 2 a 1, pela partida de ida da decisão do Campeonato Carioca, e se aproximou do bicampeonato estadual. Logo após o confronto, o técnico rubro-negro, o português Jorge Jesus, valorizou o resultado. "Importante ter ganho. Na disputa de um troféu em dois jogos, sair com a vantagem é impo...