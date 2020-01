Esporte Jorge Jesus vai usar o Carioca como pré-temporada e escalar titulares na segunda O português revelou que os objetivos do atual campeão da Copa Libertadores serão grandiosos no ano

No primeiro dia de treinos do elenco principal do Flamengo em 2020, o técnico Jorge Jesus anunciou que vai utilizar os titulares na segunda-feira (dia 3), contra o Resende, no Maracanã, pela quinta rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. No clássico desta quarta-feira o time ainda será representado pelos garotos Sub-23 e dirigido pelo técnico M...