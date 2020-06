Esporte Jorge Jesus prevê Flamengo menos entusiasmado após pandemia Para o treinador, o time carioca tem uma das maiores torcidas do mundo, mas ainda não pode ser colocado entre as maiores equipes em termos de conquistas

A pandemia do novo coronavírus atrapalhou os planos dos times de futebol. Para Jorge Jesus, o Flamengo foi um dos clubes mais prejudicados, já que caminhava para uma hegemonia no futebol brasileiro. Antes da crise, o time conquistou três competições: a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil e a Taça Guanabara. "O Flamengo estava no caminho certo para uma he...