Esporte Jorge Jesus indica time titular do Flamengo sem Éverton Ribeiro

Na reta final da intertemporada para a retomada das competições após a Copa América, o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, já indicou o que poderá ser a escalação inicial da equipe na partida desta quarta-feira, contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em atividade tática realizada no Ninho do Urubu, o português deixou o meia Éverton Ribeiro de f...