Esporte Jorge Jesus diz que Maracanã teve 'ambiente único no mundo' O Flamengo goleou o rival Grêmio por 5 a 0 e avançou para a final da Copa Libertadores

Os 69.981 torcedores que compareceram ao Maracanã para o duelo entre Flamengo e Grêmio "fizeram um ambiente único no mundo". Foi assim que o técnico do time rubro-negro, Jorge Jesus, definiu a noite desta quarta-feira no estádio carioca. O Flamengo goleou o rival gaúcho por 5 a 0 e avançou para a final da Copa Libertadores. Inquieto à beira do campo, Jorge Jesus...