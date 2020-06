Esporte Jorge Jesus confirma que vai continuar no Flamengo: 'Digam à Nação que fico!' No post no Instagram, ele explicou os motivos para a decisão de seguir trabalhando no clube rubro-negro

Depois de um dia de reuniões para definir a renovação de seu contrato, o técnico português Jorge Jesus usou as redes sociais no final da noite desta terça-feira para confirmar a sua permanência no Flamengo por mais um ano. No post no Instagram, ele explicou os motivos para a decisão de seguir trabalhando no clube rubro-negro."Meus representantes chegaram a um acordo ho...