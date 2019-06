Esporte Jorge Jesus comanda o 1º treino no Flamengo e pede: 'É ganhar, ganhar e ganhar' Treinador pediu aos jogadores que olhem para o objetivo da equipe carioca, que é ganhar. Diego e Rafinha foram ausências nas atividades

O português Jorge Jesus comandou nesta quinta-feira (20) o seu primeiro treinamento como técnico do Flamengo. No CT do Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro, começou o dia com uma reunião com todo o elenco na sala de entrevistas. Depois, foi a campo para as primeiras atividades com bola e até "participou" do aquecimento ao correr junto com os jogadores em v...