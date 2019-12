Esporte Jorge Jesus cita novo ciclo após o Mundial: 'Onde e como eu ainda não sei' O treinador afirmou que, por enquanto, não trabalha com o planejamento para 2020. O foco, segundo ele, é o Mundial de Clubes

O técnico Jorge Jesus evitou mais uma vez confirmar se vai continuar no Flamengo em 2020. Nesta terça-feira, durante o lançamento do livro "Mister Jesus, quebrando paradigmas no futebol", biografia escrita pelo jornalista Rui Pedro Braz, no consulado de Portugal no Rio, o português afirmou que um novo ciclo começa após o Mundial de Clubes da Fifa, mas não disse se seria n...