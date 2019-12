Esporte Jorge Jesus assegura permanência no Flamengo: 'Tenho contrato e vou cumprir' Jorge Jesus afirmou que não teve propostas de outros clubes, mas voltou a falar que existem "cinco ou seis" equipes da Europa que gostaria de treinar

De férias em Portugal, onde desembarcou nesta terça-feira após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, no Catar, o técnico Jorge Jesus garantiu que vai permanecer no Flamengo. Em entrevista a jornalistas portugueses, o treinador afirmou que cumprirá o seu contrato, que vence em maio de 2020."Vou ficar. Tenho contrato e vou cumprir. Regressamos ao Brasil no dia 24 (de ...