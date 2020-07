Esporte Jorge Jesus acerta com Benfica e deixará Flamengo após 5 títulos Treinador deve anunciar sua saída do time carioca nesta sexta-feira (17). Ele conquistou cinco títulos pelo clube rubro-negro, em um pouco mais de um ano à frente do Fla

Jorge Jesus deixará o Flamengo. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (17) pelo colunista do jornal Folha de S.Paulo Paulo Vinicius Coelho. O treinador retornará ao Benfica, onde foi tricampeão nacional. Em pouco mais de um ano à frente do time do Rio de Janeiro, Jesus conquistou o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores, a Recopa Sul-Americana, a Supe...