Esporte Jorge Jesus é apresentado e promete hegemonia do futebol brasileiro ao Flamengo Jesus também disse que conhece todo o elenco do Flamengo e que, em conjunto com a diretoria, indicou reforços para a sequência da temporada

O técnico Jorge Jesus foi apresentado, nesta segunda-feira (10), no Ninho do Urubu, como novo comandante do Flamengo. Com data para estrear no banco de reservas - em 10 julho, ma Arena da Baixada, diante do Atlético-PR, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil - o português prometeu tornar o time carioca hegemônico no futebol brasileiro. "Vamos esperar o q...