Esporte Jonathan pede Dragão concentrado para evitar novo tropeço em casa Lateral direito espera time ligado contra o Brasil de Pelotas, nesta sexta-feira (23), no Antônio Accioly

De volta a Goiânia após empate com o Paraná, em Curitiba, o Atlético já mira suas atenções para a partida contra o Brasil de Pelotas, nesta sexta-feira, às 19h15, no Estádio Antônio Accioly. O lateral direito Jonathan pede concentração máxima da equipe atleticana para que não volte a tropeçar diante do seu torcedor. “Temos de focar jogo a jogo, o Paraná já passou...