Esporte Jonathan fala em felicidade por momento no Atlético e exalta torcida rubro-negra Lateral direito afirmou que, com humildade e foco, equipe campineira tem condições de conseguir o acesso à elite

"Feliz por estar vivendo um bom momento". Assim definiu o lateral direito Jonathan sua atual fase no Atlético. Titular do técnico Wagner Lopes, o camisa 2 rubro-negro falou, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (19), do trabalho realizado no clube e enalteceu a apoio da torcida no Estádio Antônio Accioly, onde o Dragão não perde há 16 jogos. "O ponto positivo é a fo...