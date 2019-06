Esporte Jonathan enaltece retorno de Jorginho: 'Ele faz a diferença na nossa equipe' Lateral diz que com meia, que se recuperou de lesão muscular na coxa, o Atlético ganha no rendimento ofensivo e projeta mais "gols e assistências" com a volta do camisa 10

O retorno aos treinos do meia Jorginho trouxe um pouco de paz e alegria para os torcedores atleticanos, mas dentro do elenco rubro-negro, os sentimentos foram compartilhados e externado nesta quinta-feira (27) pelo lateral direito da equipe, Jonathan. De acordo com o atleta, que se recuperou recentemente de caxumba, a volta do camisa 10 do Dragão pode ajudar o time a ev...