Esporte Jonatan Álvez marca, Lomba vira herói e Inter vence o Caxias na semi do Gaúcho Com a vitória fora, o Inter pode empatar ou até mesmo perder por 1 a 0 contra o Caxias no jogo da volta

O Internacional deu um passo importantíssimo para voltar a disputar a final do Campeonato Gaúcho. Com gol de Jonatan Álvez aos 37 minutos do segundo tempo, o time dirigido por Odair Hellmann venceu o Caxias por 2 a 1 no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, e encaminhou a classificação na semifinal. Apesar da estrela do atacante, que saiu do banco de reservas para marcar, o...