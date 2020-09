Esporte Jokic surpreende NBA com estilo de jogo e tipo físico pouco usuais Após superar os Clippers de Kawhi Leonardo, Nuggers desafio outro favorito de Los Angeles, os Lakers, na final da Conferência Oeste

Quando começou a ficar claro que Nikola Jokic era um problema para o Los Angeles Clippers nos playoffs na NBA, passou a circular nas redes sociais uma foto do sérvio na adolescência. A pergunta implícita era: como aquele menino de corpo pouco atlético tinha virado o terror do forte Kawhi Leonard e do time favorito ao título? Mais do que uma pedra no caminho, Jokic ...