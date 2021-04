Na noite desta quinta-feira (15), o Atlético-GO disputa vaga à 3ª fase da Copa do Brasil diante do Joinville, às 21h30, na Arena Joinville, em Santa Catarina. O vencedor vai se garantir na etapa seguinte do torneio nacional, receberá R$ 1,7 milhão de premiação e continuará em busca de maior faturamento - o principal atrativo da competição - e de projeção no futebol brasileiro.

Como não há vantagem na 2ª fase da Copa do Brasil, se houver empate, a vaga será definida nos pênaltis. O Dragão, por disputar a Série A e ter números positivos - está invicto na temporada 2021 -, é apontado como favorito à classificação. A equipe catarinense não vence há quatro partidas pelo estadual.

(Veja o serviço do jogo no fim deste texto: onde assistir, escalações prováveis e arbitragem)

O Atlético-GO vem de uma invencibilidade de nove jogos, por Goianão e Copa do Brasil - são oito vitórias e um empate. Classificado antecipadamente no Estadual (22 pontos), o Dragão entra num momento em que terá de mostrar força nos três torneios que disputa, pois ainda tem a Copa Sul-Americana pela frente, com estreia prevista para terça-feira (20), em casa, diante do argentino Newell’s Old Boys.

Na Copa do Brasil, o time atleticano passou fácil pelo Galvez-AC (3 a 1), enquanto o Joinville-SC fez jogo parelho e ficou no empate sem gols contra o Santa Cruz-RS, no interior gaúcho.

Esta será a primeira vez que as duas equipes disputam jogo pela Copa do Brasil. O Atlético decidiu vaga diante de clube catarinense duas vezes, diante do Brusque-SC (em 2013, com vitórias de 1 a 0 e 3 a 2, e em 2019, no empate por 1 a 1).

O encontro mais marcante entre Atlético e o Joinville se deu no dia 26 de setembro de 2016, na reabertura do Estádio Olímpico - empate de 1 a 1, pela Série B do Brasileiro, na temporada em que o time atleticano garantiu o título da 2ª Divisão nacional.

Atlético-GO e Joinville foram campeões da Série B separados por dois anos. Em 2014, o time catarinense ganhou a Segundona nacional sob comando do técnico Hemerson Maria. Daquele elenco, um dos jogadores ainda permanece no clube - o lateral direito Edson Ratinho, de 34 anos. No Dragão, não há nenhum campeão no clube.

A equipe do interior catarinense tem dois ex-atleticanos no elenco: os atacantes Alison Mira (campeão em 2016, atuou em 2017) e Thiago Santos (fim de 2018 e inicio de 2019). Outro jogador que chama atenção é o goleiro Fabian Volpi, primo do também goleiro Tiago Volpi, do São Paulo.

No Atlético-GO, o técnico Jorginho comanda o time pela terceira vez. O treinador mantém a base da equipe herdada do auxiliar João Paulo Sanches.

Jorginho não divulgou o time, mas a lista dos 20 relacionados para o jogo em Santa Catarina aponta que deve escalar a base do empate com o Grêmio Anápolis, por 1 a 1, na estreia do treinador. Sem o zagueiro Oliveira, com tendinite no joelho, Nathan Silva jogará na zaga. O atacante Arthur Gomes e o meia Matheus Oliveira se destacaram na goleada sobre o Anápolis (3 a 0), mas devem ficar como opção.

O Atlético-GO inicia, nesta quinta-feira (15), uma sequência de quatro jogos no intervalo de uma semana, válidos por Goianão, Copa do Brasil e Sul-Americana. O Dragão decide vaga com o Joinville-SC nesta quinta (15). A delegação retorna na sexta (16) e o time já terá outra partida sábado (17), contra o Crac, no Antônio Accioly. Depois, na terça-feira (20), estreia na Copa Sul-Americana, também no Accioly. A série de partidas seguirá até quinta-feira (22) da outra semana, quando vai a Jataí para fechar a 1ª fase do Estadual diante da Jataiense. No Goianão, Jorginho usará a equipe alternativa que goleou o Anápolis por 3 a 0.

SERVIÇO DO JOGO

Joinville-SC: Fabian volpi; Edson Ratinho, Jaques, Fernando Fonseca e Helerson (Renan Castro); Banguelê (Diogo Santos), Alex Nagib e Yan Rolim; Luquinhas, Thiago Santos e Yaya Banholo. Técnico: Vinícius Eutrópio

Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Nathan Silva, Éder, Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas e João Paulo (Matheus Oliveira); Janderson, Zé Roberto e Danilo Gomes (Arthur Gomes). Técnico: Jorginho

Local: Arena Joinville (Joinville-SC)

Horário: 21h30

Transmissão: SporTV e Premiere

Árbitro: Ricardo Marques Pereira-MG

Assistentes: Guilherme Dias Camilo-MG (Fifa) e Leonardo Henrique Pereira-MG.