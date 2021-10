Esporte John Kennedy brilha, e Fluminense vence o Flamengo pelo Brasileirão

Entre jogos pelo sub-17 e sub-20, John Kennedy, de apenas 19 anos, já tinha feito dez gols contra o Flamengo desde 2019. Na noite de hoje (23), o atacante fez seus dois primeiros gols no clássico com o time principal e garantiu a vitória do Fluminense por 3 a 1, no Maracanã, em jogo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renê descontou para o clube da Gávea, e Abel H...