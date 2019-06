Esporte John John Florence supera Caio Ibelli na semi e vence etapa de Margaret River

Líder do ranking, o havaiano John John Florence conquistou nesta terça-feira o título de mais uma etapa do Circuito Mundial de Surfe, o seu segundo na temporada 2019, dessa vez em Margaret River, na Austrália, tendo, inclusive, superado o brasileiro Caio Ibelli nas semifinais do quarto evento do ano. John John, que já havia sido campeão em Bells Beach nesta tempor...