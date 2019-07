Esporte John John Florence diz que deve perder restante da temporada do surfe por lesão Bicampeão mundial, surfista rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e passará por cirurgia

Atual líder do Circuito Mundial de Surfe, John John Florence confirmou nesta terça-feira (02) a gravidade da lesão sofrida na etapa do Rio de Janeiro e praticamente se despediu da temporada 2019. O havaiano rompeu o ligamento cruzado anterior na sua bateria pelas oitavas de final do evento realizado em Saquarema, quando superou o australiano Wade Carmichael. Em comu...