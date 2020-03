Os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 foram adiados por um ano. A definição ocorreu nesta terça-feira (24, de manhã no Brasil), tomada por representantes do governo japonês, do Comitê Organizador e membros do COI. A decisão vinha sendo adiada por semanas até os representantes legais se dobrarem aos pedidos da comunidade esportiva internacional para parar a preparação em função da pandemia do novo coronavírus.

A expectativa é que os Jogos sejam retomados em 2021 nas mesmas data e cidade-sede, Tóquio. O Japão vive uma pandemia mais controlada da Covid-19, com poucas mortes e contaminação. O governo local instruiu a população aos cuidados com a doença, mas não regularizou nenhum movimento obrigatório de sua população.

Nesta terça-feira (24), o primeiro ministro japonês, Shinzo Abe, entrou em contato por telefone com o presidente do COI, o alemão Thomas Bach, e fez o pedido pra que a competição ocorra um ano após a data original, que é 24 de julho. No entanto, essa nova data ainda não está confirmada.

Em entrevista aos jornalistas logo após o contato telefônico com Thomas Bach, Shinzo Abe disse que o COI não impôs restrições e aceitou o pedido. Nas redes sociais do primeiro ministro, também há a confirmação de que os Jogos serão adiados para o verão de 2021.

"O Japão, como país anfitrião, diante das circunstâncias atuais, propôs que (o COI) estude se pode adiar por um ano (os Jogos Olímpicos) para que os atletas possam ter as melhores condições. Bach me respondeu que está de acordo em 100%", afirmou Shinzo Abe aos jornalistas. "Assim chegamos ao acordo de realizar os Jogos Olímpicos em Tóquio até o verão de 2021".

Pouco depois, o COI publicou uma nota em seu site oficial explicando a tomada de decisão em conjunto com o primeiro ministro do Japão. Segundo o texto, a decisão foi tomada após a pandemia pelo novo coronavírus ter acelerado em boa parte do mundo nos últimos dias. Com isso, a saúde dos atletas e de todos os envolvidos na Olimpíada poderia estar em risco com a realização dos Jogos ainda em 2020.

"Diante das circunstâncias, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI) e o primeiro-ministro do Japão concluíram que os Jogos Olímpicos de Tóquio serão remarcados para uma data após 2020, mas não para depois do verão de 2021 para preservar a saúde dos atletas, todos os envolvidos nos Jogos Olímpicos e a comunidade internacional", disse o COI por meio de comunicado.

Já Seiko Hashimoto, ministra japonesa para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, revelou que Shinzo Abe e Thomas Bach discutiram vários temas, entre eles que o nome do evento continuará sendo Tóquio-2020. "Queremos assegurar que os Jogos serão uma vitória contra o coronavírus", disse.

Esta é a primeira vez na era moderna dos Jogos Olímpicos que uma edição será adiada. Durante a Primeira (entre 1914 e 1918) e a Segunda (entre 1939 e 1945) Guerras Mundiais, três edições não aconteceram. Em 1944, a Olimpíada deveria ter sido em Londres, na Inglaterra, mas foi realizada apenas quatro anos depois.

Até semana passada, o presidente do COI, o alemão Thomaz Bach defendia a realização da disputa nas datas programadas, com abertura em 24 de julho. Seu argumento, e também dos dirigentes do Comitê Organizador, era de que a competição poderia sobreviver por causa da esperada redução do coronavírus com o passar do tempo e as medidas que cada país toma para conter o vírus.

Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committeehttps://t.co/XNcaa4Gvx8 — Olympics (@Olympics) March 24, 2020

O COI sempre se achou com tempo para tomar a decisão. Ela era esperada para maio, quando seus membros se reuniriam extraordinariamente para avaliar o cenário. Isso acabou ocorrendo mais cedo. A pressão das federações aumentou o tom nos últimos dias, com delegações e atletas renomados, inclusive o Comitê Olímpico do Brasil (COB), posicionando-se contrario à realização da disputa na data inicialmente prevista.

A gota d'água para adiar os Jogos foi a informação de que alguns países não iriam mandar seus atletas para Tóquio, casos de Canadá, Noruega, Polônia e Austrália, por exemplo. Os Estados Unidos, na voz do seu presidente, Donald Trump, engrossaram o coro para o adiamento nesta semana.

Para não perder prestígio e se sentir esvaziado com países informando que não iriam disputar a Olimpíada, o COI, com seus pares, não teve outra saída a não ser anunciar o adiamento. Isso implica mais gastos do Comitê Organizador para sustentar as obras e toda a mobilização na cidade por mais um ano. Os investimentos nos Jogos foram previstos em R$ 56 bilhões, bem acima dos gastos inciais do Brasil, que foram de cerca de R$ 39 milhões.