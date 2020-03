O secretário de Estado de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, disse que os jogos do Campeonato Goianão não serão cancelados ou adiados, mas serão realizados sem público por causa da pandemia de coronavírus. A medida já começa neste fim de semana e segue por período indeterminado.

Goiás teve os primeiros três casos confirmados de infecção nesta quinta-feira (12) e, segundo o governo de Goiás, a medida faz parte do plano de contingência colocado em ação no Estado.

"Não cancelaremos os jogos, mas cancelaremos a presença das torcidas", disse Ismael Alexandrino, sobre alguns dos eventos esportivos. "As torcidas serão suspensas, os grandes eventos também."

As partidas deste fim de semana já serão sem público em quatro cidades. As partidas são:

Jogos de sábado:

Atlético x Grêmio Anápolis

Vila Nova x Anápolis

Jogos de domingo:

Iporá x Goiânia

Aparecidense x Goiás

Anapolina x Jaraguá

Goianésia x Crac

No Atlético, a primeira medida foi suspender a venda de ingressos para o jogo com o Grêmio Anápolis, neste sábado (14), às 16 horas, no Estádio Olimpico. O clube vai ressarcir quem comprou antecipadamente os bilhetes. Agora, espera ser notificado, oficialmente, pela secretaria de Saúde, sobre outras medidas preventivas a serem tomadas e, também, pela Federação Goiana de Futebol (FGF), sobre o andamento do Estadual e das categorias de base. O clube também aguarda posição, da CBF, sobre o andamento da Copa do Brasil - o departamento médico também está em alerta sobre cuidados a serem tomados.

O presidente do Goianésia, Marco Antônio Maia, afirmou que ainda não foi notificado e não chegou a colocar ingresso para a partida contra o Crac à venda, mas já sabia do risco de isso ocorrer. "Se for pra ajudar a conter a doença, os clubes estão tranquilos. A gente quer o bem da coletividade", disse. A questão financeira fica em segundo plano no momento. "O Goianésia sabe que tem prejuízo, mas a gente está tranquilo porque em prol da saúda de população."

"Fomos avisados pela Federação Goiana (FGF) há cerca de 40 minutos (por volta das 16h30). É algo que lamentamos bastante, vai representar um prejuízo grande (financeiro), mas entendemos e acatamos porque é uma questão de saúde pública. É algo que preocupa bastante, redobramos atenção e reforçamos os cuidados já tomados, que todos estão cientes", esclareceu Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova. O mandatário colorado informou que as vendas de ingressos para o confronto contra o Anápolis - será disputado no sábado (14), no OBA - estão suspensas e, quem já adquiriu bilhete será ressarcido.

A mesma opinião tem João Rodrigues, o Cocá, dirigente da Aparecidense. "Por um lado, a gente fica triste porque futebol sem público é ruim, frio, mas não podemos pensar nesse lado, temos que pensar nessa crise. Tem de precaver. A primeira coisa é a saúde. Seria uma renda, mas não podemos pensar na gente nesse momento. Se estão fazendo isso, é porque é muito sério", afirmou.

O Camaleão, que tem mandado os jogos na Serrinha, vai pedir à Federação Goiana de Futebol (FGF) para fazer os jogos no Anníbal Batista de Toledo, que não está sediando os jogos porque não pode receber público. Quem comprou ingresso para a partida contra o Goiás será ressarcido.

Vice-presidente do Goiás, Mauro Machado reconhece a importância da medida. "Essas questões têm de ser decididas pela área da saúde. O que devemos fazer é acatar e colaborar. Temos de fazer o que tem de ser feito”, disse o dirigente, que também é médico.

“Apesar de o futebol sem público ser muito sem graça, temos de pensar primeiramente na saúde da nossa população e adotar as medidas orientadas pelas autoridades”, completou Mauro Machado. “Não tem subsídios ainda para falar sobre uma possível paralisação do campeonato. Temos visto que muitas competições pelo mundo estão sendo suspensas. Não dá para dizer, temos de ver como esse surto vai se comportar nos próximos dias.”