Esporte Jogos de Tóquio-2020 enfim se materializam para edição sem precedentes Se ao longo dos anos conviveram com a barbárie sob diversas formas, os Jogos também proporcionam a cada quatro anos manifestações de humanidade, espírito esportivo e congraçamento entre nações

Fruto do seu tempo, os Jogos Olímpicos modernos já foram palco de atentados terroristas, boicotes políticos e serviram como propaganda ao regime nazista. As Guerras Mundiais cancelaram três de suas edições. Agora, eles serão realizados durante a pandemia da Covid-19, que desde o ano passado assombra o mundo. Se conviveram com a barbárie sob diversas formas, os Jog...