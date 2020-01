Esporte Jogo do Goianão em Catalão é adiado por causa de situação de emergência Cidade do Sul goiano teve estragos causados pelo rompimento de três represas, ocorrido por causa das fortes chuvas nos últimos dias

O jogo entre Crac e Aparecidense, pela 4ª rodada do Campeonato Goiano, que seria em Catalão, domingo (2/2), foi adiado por causa da situação de emergência da cidade do Sul de Goiás. O Leão do Sul manda seus jogos no estádio Genervino da Fonseca, que teve parte do muro danificada depois das fortes chuvas. O jogo ainda não tem nova data definida, mas deve ser numa quarta-feira, j...