Esporte Jogo do Aliança é transferido do Serra Dourada para o Olímpico Equipe goiana enfrentaria o Serc-MS no Serra Dourada, mas FGF fez a troca do local da partida

O Serra Dourada vai ter de esperar mais um pouco para voltar a receber um jogo de futebol. A praça receberia a partida do Aliança contra o Serc-MS no próximo domingo (30), 539 dias após o último jogo no local. A diretoria do Aliança recebeu um comunicado da Federação Goiana de Futebol informando sobre a alteração do local do jogo. A FGF não explicou qual foi o real m...