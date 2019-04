Esporte Jogo da volta ganha tempero com declarações de dirigentes Vila e Atlético fazem clássico quente e repleto de confusões, que apimentam decisão

Polêmicas em campo, protagonizadas por jogadores, e fora, entre dirigentes, e o empate de 1 a 1 apimentaram a partida que definirá vaga à final do Campeonato Goiano, no próximo domingo (7), no Estádio Antônio Accioly. Isso porque, no primeiro jogo da semifinal, disputado neste domingo (31), no Estádio Olímpico, entre Vila Nova e Atlético, sobraram reclamações, ameaças, confus...