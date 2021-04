A partida de volta das quartas de final do Campeonato Goiano, entre Vila Nova e Anápolis, foi antecipada para sexta-feira (30) - o duelo estava marcado para sábado (1º de maio). O pedido partiu da direção do Galo, que justificou à Federação Goiana de Futebol que contratos de alguns jogadores serão encerrados no próximo dia 30.

O local do duelo será o mesmo, o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, e o novo horário é às 15h30. No jogo de ida, o Vila Nova goleou o Anápolis por 3 a 0, no Estádio Jonas Duarte, e encaminhou classificação às semifinais do Campeonato Goiano.

“Pedimos para sexta-feira (30) porque alguns contratos, de cinco ou seis jogadores, vão se encerrar na sexta. Perguntamos ao Vila, que não viu problema, e solicitamos à Federação. Se a gente passar, vamos dar entrada em prorrogações”, explicou o diretor de futebol do Anápolis, Carlinhos Capilat, que citou exemplos do goleiro Saulo e do zagueiro Vinícius entre os vínculos que se encerram na sexta-feira.

Para avançar, o Anápolis terá de vencer o Vila Nova no OBA, por quatro ou mais gols de diferença. Se conseguir seguir na competição, a diretoria tricolor vai prorrogar contratos com atletas para disputar as próximas fases. Se a partida terminar empatada ou com vitória colorada, a classificação será do time vilanovense.