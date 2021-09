Esporte Jogo da seleção terá público em Manaus, diz governador do Amazonas A arena Amazônia deverá receber até 13,2 mil torcedores, o equivalente a 30% da capacidade de público do local -44 mil pessoas

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), afirmou que o duelo entre Brasil e Uruguai, no dia 14 de outubro, deverá ser realizado com a presença de público, em Manaus. A notícia foi publicada pelo GE nesta quinta-feira (16). A partida na arena Amazônia será realizada pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. Segundo a publicação, a arena Amazô...