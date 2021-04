Um jogo do torneio Goiânia Cup Sub-20, que ocorreu nesse sábado (24), em Anápolis, teve confusão e levou ao registro de boletim de ocorrência com a denúncia de racismo. Três jogadores da Associação Atlética Anapolina acusam parte do time e da comissão técnica da equipe adversária, Associação Atlética FluGoiânia, de insultos raciais.

Em nota publicada nas redes sociais, a Anapolina demonstrou apoio aos seus jogadores. “Esperamos que a justiça seja feita e nos solidarizamos com os atletas ofendidos e seus respectivos familiares. Não deve haver espaço para este tipo de atitude”, disse.

O FluGoiânia também postou esclarecimento nas redes sociais. O time informou que seus jogadores foram agredidos verbalmente durante o jogo por membros da equipe adversária que estavam no banco de reservas. De acordo com o clube, um jogador adversário agrediu um dos membros do FluGoiânia, momento em que confusão entre as equipes começou.

O FluGoiânia disse na nota que repudia qualquer ação discriminatória, especialmente acompanhada de violência. A reportagem não conseguiu contato com as diretorias dos clubes. O espaço está aberto.

Veja os posts completos