Jogo contra o Jaraguá pode ser utilizado como teste no Vila Nova

Por causa das quatro suspensões automáticas por três cartões amarelos, o técnico Wagner Lopes poderá usar o jogo contra o Jaraguá para dar minutos em campo para atletas que não vem atuando com frequência no Vila Nova. Na quinta-feira (22), o time colorado visita o Gavião da Serra, e ainda tenta confirmar a 1ª colocação do Grupo B. Willian Formiga, Rafael Donato, Arthur Reze...