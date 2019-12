Esporte Jogo beneficente de Dudu e Marrone reúne estrelas do futebol e da música Ex-jogadores Denilson e Sérgio, atletas do Goiás Michael e Rafael Vaz e sertanejos como Gusttavo Lima e Hugo e Guilherme estiveram presentes no estádio Olímpico

O jogo das estrelas, nesta segunda-feira (23), no estádio Olímpico, foi equilibrado. Com placar de 10 para o time do Dudu e 10 para a equipe do Marrone, quem saiu ganhando foi a torcida. Ex-jogadores, jogadores e artistas de música marcaram presença. A partida foi descontraída. O intuito era fazer festa para arrecadação de alimentos, que serão doados para a Orga...