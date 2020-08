Esporte 'Jogando quase no nível do Atlético Goianiense', diz Felipe Neto sobre Bayern que massacrou o Barça Youtuber aproveitou a situação para cornetar alguns torcedores

Enquanto assistia ao jogo na tarde desta sexta-feira (14), entre o Bayern de Munique e Barcelona, pela Champions League, o youtuber e empresário Felipe Neto aproveitou a goleada aplicada pelo time alemão para cornetar alguns torcedores e exaltar o futebol do Atlético Goianiense. Meu Deus do céu esse Bayern de Munique tá jogando quase no nível do Atlético Goi...