Esporte 'Jogamos bem, mas não tivemos competência', lamenta Ney Franco sobre revés no Paraguai Treinador acredita que Goiás teve uma das suas melhores atuações na temporada, mas lamentou falta de eficiências nos arremates

A falta de eficiência foi o ponto principal para o revés diante do Sol de América/PAR, no jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana, na análise do técnico Ney Franco. "Fomos bem superiores nos números, tivemos controle total, da posse, criando oportunidades no primeiro tempo. Merecíamos um resultado melhor, mas não existe injustiça no futebol. Não tivem...