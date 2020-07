Esporte Jogadores valorizam vitória em primeiro teste do Vila Nova Time colorado venceu o Real-DF, por 3 a 0, em jogo-treino disputado no sábado (18), em Brasília

O primeiro jogo-treino do Vila Nova antes do início da Série C em agosto teve vitória colorada, por 3 a 0, sobre o Real-DF, fora de casa. O triunfo foi valorizado pelos jogadores, já que nos dois tempos do teste duas formações foram utilizadas e ambas venceram a equipe de Brasília. “Por ser o primeiro amistoso, estou muito feliz pelo resultado das duas equipes. A primei...