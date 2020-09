Esporte Jogadores trintões dominam lista de artilheiros no País na temporada Ex-Goiás, Léo Gamalho já marcou 18 gols na temporada. Na sequência, Nenê, do Fluminense, aparece com 17 tentos

Juntos, os dois artilheiros do Brasil em 2020 somam 73 anos. Nenê, 39, e Léo Gamalho, 34, anotaram 17 e 18 gols cada um, respectivamente, na temporada até agora. Dos sete maiores goleadores do país, apenas dois, Gabriel Barbosa (24 anos e 16 gols) e Tiago Orobó (26 e 15) não chegaram aos 30 anos. Além deles, a lista tem German Cano, 32, do Vasco (16 gols);...