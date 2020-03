Esporte Jogadores recusam redução salarial dos clubes e pedem férias coletivas de 30 dias A resposta dos atletas foi encaminhada pela Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) ao porta-voz do CNC, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt

Os jogadores de futebol das equipes brasileiras recusaram nesta quarta-feira a nova proposta de redução salarial formulada pela Comissão Nacional de Clubes (CNC). Diante da oferta de ter os vencimentos mensais com desconto de 25% durante a paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus, os atletas rejeitaram a ideia e propõem que as conversas continuem nas semanas s...