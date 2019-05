Esporte Jogadores lamentam e cobram reação do Atlético após empate em casa Atlético perde chance de entrar no G4. Time sai atrás, empata, mas não consegue a virada

Empate com sabor de derrota foi a definição dos jogadores do Atlético sobre o resultado contra o Vitória, neste domingo (26), no Estádio Antônio Accioly, pela 6ª rodada da Série B Brasileiro. Após sair atrás no placar, o Dragão chegou ao gol de empate com o artilheiro, Mike, mas não conseguiu virar o resultado, que ficou no 1 a 1. O clube deixou escapar a chance de ent...