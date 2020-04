Esporte Jogadores e comissão técnica do Arsenal acertam redução salarial de 12,5% Redução voluntária começará a contar no próximo mês. Nenhum jogo foi disputado na competição nas últimas seis semanas e a competição provavelmente não será retomada até pelo menos junho

O elenco do Arsenal e o técnico Mikel Arteta acertaram nesta segunda-feira (20) a redução dos seus salários em 12,5%, uma medida adotada para ajudar o clube londrino a lidar com o impacto financeiro da crise do coronavírus. A redução voluntária do salários dos jogadores e da comissão começará a contar no próximo mês. "Houve uma clara apreciação da gravidade da corrente...