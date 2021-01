Esporte Jogadores do Vila Nova miram título da Série C após acesso Depois da vitória contra o Ituano, a equipe colorada desembarcou em Goiânia na manhã desta segunda-feira (18). Torcedores promoveram aglomerações no aeroporto e no OBA

A segunda-feira (18) no Vila Nova será de festa, mas o time colorado já possui novo objetivo para encerrar a temporada 2020: o título da Série C. O Tigre, após vencer o Ituano por 1 a 0, no domingo (17), encara o Remo em dois jogos, com ida em Goiânia e volta em Belém, na busca pelo terceiro título da competição nacional. “Foi uma das maiores noites da minha vi...