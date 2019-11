Esporte Jogadores do Vila Nova enaltecem disposição e mantém esperanças de clube sair do Z4 O Tigre vai terminar a 34ª rodada a dois pontos de sair da zona de rebaixamento. Equipe tem mais um confronto direto, diante do Guarani, para se manter vivo na luta contra queda

Jogadores do Vila Nova deixaram o Estádio Serra Dourada, após empate sem gols com o Operário/PR lamentando algumas chances perdidas na partida válida pela 34ª rodada da Série B, mas enalteceram a disposição apresentada pelo grupo durante o embate, de sexta-feira (8), com o Fantasma. “O Itamar conseguiu colocar a cara dele nesse time, tenho fé que ainda vamos conseg...