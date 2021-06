Esporte Jogadores do São Paulo tomam primeira dose de vacina para Covid-19 Não foi informado quando nem onde o elenco tomará a segunda dose da vacina. A equipe viajou na manhã desta quinta para o Paraguai, mas já retornou ao Brasil

O São Paulo viajou nesta quinta (17) para Assunção, no Paraguai, onde a delegação recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, disponibilizada pela Conmebol. A entidade sul-americana fechou acordo com a Sinovac, com ajuda do governo do Uruguai, para receber 5.000 doses da Coronavac. É a vacina da mesma farmacêutica que tem acordo com o Instituto Butantã e o go...