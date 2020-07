Esporte Jogadores do Grêmio que testaram positivo para Covid-19 vão repetir exame Testes serão feitos antes da partida contra o Internacional, marcada para 23 de julho

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Os dois jogadores do Grêmio que tiveram teste positivo para Covid-19 devem desfalcar o elenco no Gre-Nal 425, marcado para 23 de julho -e que pode ser antecipado em um dia. A ausência ainda não está confirmada em virtude de parte do protocolo do clube, que vai fazer novo teste e apontar em que estágio da doença e...