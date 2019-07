Esporte Jogadores do Goiás valorizam ponto fora

Apesar de ter sido o primeiro empate do Goiás no Brasileirão, diante do lanterna no campeonato, os jogadores esmeraldinos valorizaram o ponto conquistado na Ressacada, em resposta após a goleada sofrida para o Flamengo, por 6 a 1, no Maracanã, na última rodada. “Ganhamos um ponto. Foi um jogo fora de casa, temos de ser inteligentes de que, se não der para vencer, pe...