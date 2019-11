Esporte Jogadores do Goiás valorizam permanência e admitem buscar vaga na Libertadores Com pontuação garantida para ficar na elite e com Sul-Americana quase assegurada, Goiás tem mais quatro jogos para buscar Libertadores

O sonhado retorno à Copa Libertadores da América é o objetivo do Goiás nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. A vitória por 4 a 3 sobre o Bahia, neste domingo (24), e a derrota do Corinthians para o Botafogo deixaram o time esmeraldino quatro pontos abaixo da faixa de classificação ao torneio continental - G8, a partir de agora, com o título do Flamengo na Libertadores. “Nosso primei...